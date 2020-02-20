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وزير خارجية الصين: واثقون من الفوز فى معركة كورونا والوضع تحت السيطرة

الخميس، 20 فبراير 2020 08:24 ص
وزير خارجية الصين: واثقون من الفوز فى معركة كورونا والوضع تحت السيطرة ووزير الخارجية الصينى وانج يى
وكالات

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قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يى، إن الصين واثقة من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد، المسمى علميا بـ (كوفيد-19) مع دعم المجتمع الدولي، بما فيه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
 
وخلال حديثه في حفل عشاء لاجتماع وزراء خارجية الآسيان-الصين الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد ، والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون لانتسانج-ميكونج، أكد وانغ أنه تحت القيادة المباشرة للرئيس الصينى شى جين بينج، فإن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
 
وأشار وانج، إلى أنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال ووهان وهوبى حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
 
وذكر أنه على سبيل المثال، تتراجع أعداد الحالات المصابة بالفيروس لليوم الـ15 على التوالى، بينما تتصاعد أعداد المرضى الذين يتعافون، وحتى أمس الأول الثلاثاء ، تعافى أكثر من 14 ألف مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات، ولأول مرة تتجاوز أعداد الحالات التي تعافت أعداد الحالات المؤكدة على أساس يومى، ويظهر ذلك أن الفيروس قابل للسيطرة عليه والعلاج.
 
وأوضح وانج، أن الفيروسات أعداء للبشرية ويحتاج المجتمع الدولي إلى التعاون للتغلب عليها، مضيفا أن الصين ليست وحدها في مواجهة الفيروس، فهي تتلقى دعما وتفاهما من مختلف دول العالم؛ حتى الآن، أعرب قادة أكثر من 160 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية عن الدعم القوي للصين ضد الفيروس.
 
وأشار إلى أن الصين والآسيان، وتربطهما الجبال والانهار والمياه، أسرة واحدة وأيضا مجتمع مصير مشترك، قائلا إن الأصدقاء في الآسيان ساندوا الصين بقوة منذ بداية انتشار الفيروس.
 
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الكمبودى ساماديتش تيكو هون سين غير أجندته ليجرى زيارة خاصة إلى الصين، مبرهنا على الصداقة الحقيقية التي تظهر في الأوقات العصيبة، كما أشاد بدول الآسيان الأخرى التي قدمت الدعم للصين بمختلف الوسائل.
 
وأكد وانج، أن التعاطف الذي تلقته الصين من المجتمع الدولي، بما في ذلك الآسيان، عزز ثقة الصين في التغلب على الفيروس، موضحا "لا نشعر ببرد الشتاء والربيع على الأبواب"، وأعرب وانغ عن ثقته في نجاح الاجتماعين.
 
وأكد أن الاجتماعين سيعززان التعاون فى إطار آلية لانتسانج-ميكونج، وسيبعثان بإشارة إلى العالم مفادها أن الصين والآسيان ستتعاونان في الحرب ضد المرض وحماية صحة شعوب الدول وتعزيز الأمن الصحي الإقليمى، وأضاف "أعتقد أن العلاقات بين الصين والآسيان وعلاقات الصين مع كل دولة في الآسيان ستكون أكثر عمقا بعد اختبار الفيروس".

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ووهان

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