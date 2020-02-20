وزارة الإسكان البحرينية توزيع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلمان

وكالات

تنفيذا لأمر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد بمملكة البحرين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك فى إطار التوجيهات الملكية، واصلت وزارة الإسكان توزيع مشروع وحدات مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينة، قالت الوزارة، إن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، ببناء 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكانى الوارد فى برنامج الحكومة الحالي.

وأضافت وزارة الإسكان، أن مدينة سلمان تتميز بوجود شواطئ ومساحات مخصصة للحدائق العامة فيها، كما تربط ما بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور، كما تم تصميم المدينة لتكون موصولة بـعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطنى المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتوفير محطات توقف لسيارات النقل العام بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية، ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع، وحضانات ورياض الأطفال، ومدارس وجامعة، ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات، ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة.

ونوهت الوزارة إلى أن وحدات مدينة سلمان يعد من المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني لتنفيذ أمر ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة.