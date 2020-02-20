سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الإسكان البحرينية توزيع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلمان

الخميس، 20 فبراير 2020 02:36 م
وزارة الإسكان البحرينية توزيع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلمان توزيع 5000 وحدة سكنية فى البحرين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذا لأمر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد بمملكة البحرين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك فى إطار التوجيهات الملكية، واصلت وزارة الإسكان توزيع مشروع وحدات مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينة، قالت الوزارة، إن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، ببناء 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكانى الوارد فى برنامج الحكومة الحالي.

وأضافت وزارة الإسكان، أن مدينة سلمان تتميز بوجود شواطئ ومساحات مخصصة للحدائق العامة فيها، كما تربط ما بين جزرها شبكة متطورة من الطرق والجسور، كما تم تصميم المدينة لتكون موصولة بـعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطنى المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتوفير محطات توقف لسيارات النقل العام بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية، ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع، وحضانات ورياض الأطفال، ومدارس وجامعة، ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات، ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة.

ونوهت الوزارة إلى أن وحدات مدينة سلمان يعد من المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني لتنفيذ أمر ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة. 


البحرين

وحدات سكنيه

مدينه سلمان

ملك البحرين

اسكان البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة