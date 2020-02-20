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نقيب الزبالين يطالب بإنشاء محطات مناولة بكافة أحياء القاهرة لنظافة الشوارع

الخميس، 20 فبراير 2020 02:39 ص
نقيب الزبالين يطالب بإنشاء محطات مناولة بكافة أحياء القاهرة لنظافة الشوارع شحاتة المقدس نقيب الزبالين
كتبت آية دعبس

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طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، مجلس الوزراء بمنح الصلاحيات اللازمة لمحافظ القاهرة، ورئيس هيئة النظافة بالمحافظة، ليتم تعيين عمال نظافة، "كناسين" للشوارع، خاصة أن ذلك يؤثر على مستوى النظافة، مهما بذل أعضاء نقابة الزبالين جهد، فى جمع القمامة من المنازل، لافتا إلى أن عمال الشوارع يعملون بعقود لمدة 6 أشهر، لذا هناك حاجه إلى تعيين عمال للنظافة، وشراء معدات كافية، لرفع قمامة الشوارع.
 
وأضاف المقدس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، لابد من إنشاء محطات مناولة فى كل حى من أحياء القاهرة، البالغ عددها 32 حى، وذلك لرفع القمامة منها بشكل يومى، وزيادة كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، مشيرا إلى أن محطات المناولة أعدادها قليلة جدا، خاصة بعد إغلاق بعض المناولات، وإحلال المكابس الكبيرة لتعمل كحاوية بدلا منها، لافتا إلى أن الحاويات ليست حل أمثل للنظافة، خاصة أنها سيارات قد تتعطل، وقد يغيب سائقها عنها، مما يمنح فرصة للنباشين فى زيادة الوضع سوء، ونشر القمامة بالشوارع.
 
وأشار إلى أن أغلب أحياء محافظة القاهرة، بها مناطق ليست بها مبانى، من الممكن أن يتم تخصيصها كمحطات مناولة، وإنشاء أسوار لها، وتجميع كافة المخلفات بها، من المحلات، ومواد البناء، والزبالين، ويتم نقل القمامة منها للمقالب العمومية يوميا، خارج المناطق العمرانية.
 
من ناحية أخرى، قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة اتفقت مع إحدى البنوك، على منحهم سيارات نصف وسيارات نقل كبيرة، من مُعدات 2020، لأعضاء النقابة العاملة للعاملين بالنظافة، وتقديم تسهيلات لهم، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن أن يسدد الزبال مقدم 30% من سعر السيارة، بفائدة 25%، على أن يتم تقسيط السعر على 3 سنوات.
 
 
 

نقابة الزبالين

منظومة النظافة

نظافة القاهرة

شحاتة المقدس

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