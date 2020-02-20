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نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى (صور)

الخميس، 20 فبراير 2020 03:33 م
نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى (صور) نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى
الشرقية - إيمان مهنى

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انتهت محافظة الشرقية ، من رفع 23 ألف و 700 طن  مخلفات بناء بواقع 626 نقله  ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق  وخلق جو بيئي وصحي آمن للمواطنين .

وأوضح المحافظ الدكتور ممدوح غراب ،  أنه تم تشكيل لجنه برئاسه السكرتير العام المساعد وعضوية مديري ادارات  " التفتيش المالي والاداري - المتابعة الميدانية - النظافة " ، بالديوان العام لمتابعة أعمال رفع مخلفات البناء من علي جانبي الطرق الرئيسية ومداخل مدينه الزقازيق حيث بدأت تلك الاعمال نهاية الشهر الماضي للبدء في رفع 50 الف طن مخلفات بناء ونقلها الي المدفن الصحي بالخطاره من خلال التعاقد مع احدي الشركات  المتخصصة في هذا المجال .

ومن جانبه أشار المهندس محمد الصافي  السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية ، أنه منذ بدايه الأعمال وحتي الآن  تم رفع 5000 طن مخلفات مباني بواقع 134 نقله من علي جانبي طريق المنصوره،  ورفع 3250 طن بواقع 85 طن من علي جانبي طريق الشوبك / أبو حماد ورفع 12360 طن بمعدل 325 نقله من علي جانبي طريق الأحرار وأسفل كوبري شرويدة  ورفع 3100 طن مخلفات مباني بمنطقه الجمباز بمعدل 82 نقله  ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره لتوسعة الطريق ولاعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق.

وأضاف  السكرتير العام المساعد  انه تم التأكيد علي الشركة المسند لها رفع مخلفات المباني مع علي جانبي الطرق الرئيسية بمداخل مدينة الزقازيق الالتزام  بالمدة الزمنية المحددة وهي شهرين منذ بدء الأعمال  طبقاً للتعاقد ، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من مخلفات المباني من علي جانبي الطرق الرئيسية ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة، علي أن يتم  استكمال رفع مخلفات المباني مع علي جانبي طرق " العصلوجي - علاء الدين - تل حوين - الطريق الدائري" ، وحتي الانتهاء من رفع 50 الف طن مخلفات مباني وذلك لإستكمال خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق  واعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل العاصمة.​

 

نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى (1)
نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى 

 

نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى (2)
نقل 23 ألف طن مخلفات من الطرق بالشرقية للمدفن الصحى

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مشكلة القمامة الشرقية

القمامه

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