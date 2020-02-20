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نجاح تجربة تشغيل الأتوبيس الكهرباء بالنقل العام..يوفر 70% من استهلاك الطاقة

الخميس، 20 فبراير 2020 12:31 م
نجاح تجربة تشغيل الأتوبيس الكهرباء بالنقل العام..يوفر 70% من استهلاك الطاقة أول اتوبيس يعمل بالكهرباء بالنقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت تجربة تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، فى القاهرة الكبرى، نجاحا كبيرا، والذى يعمل على خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة بشكل تجريبى، منذ شهرين تقريبا، حيث من المقرر أن تستمر التجربة لمدة 3 شهور منذ بداية التشغيل، حيث لاقى الأتوبيس الذى يعمل على خط التجمع – عبد المنعم رياض، إقبالا كبيرا وإشادة واسعة خاصة أن سعر تذكرته 10 جنيهات.
 
 
ومن المقرر أن تدفع العاصمة بـ50 أتوبيس تعمل بالكهرباء، في المرحلة الثانية للتشغيل بعد نجاح التجربة، بالتعاون مع الإنتاج الحربى، كما يتم إنشاء خط انتاج للأتوبيس داخل مصر بطاقة إنتاج 2000 أتوبيس سنويا، ضمن خطة الدولة لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء حفاظا على البيئة وتوفيرا لاستهلاك الوقود ، خاصة أن مصر من الدول الكبرى المنتجة للغاز والكهرباء .
 
ويرصد "اليوم السابع" مميزات الأتوبيس الجديد الذى تم تشغيله لأول مرة: 
 
 - الأتوبيس مكيف الهواء.
 
 - يسمح بصعود الكراسى المتحركة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 - يوجد به أماكن تناسب احتياجات المرضى والحوامل.
 
 - مراقب بالكامل بالكاميرات.
 
- يوجد به جهاز كمبيوتر يرصد ويسجل كل ما يتم داخله.
 
 - شحنه بالكهرباء لمدة نصف ساعة يعطيه قدرة على السير 200 كيلو متر.
 
- يتسع لـ 36 راكبا وبه أماكن للحقائب.
 
- صديق للبيئة ويمنع التلوث بالإضافة لسرعته العالية ووسائل الأمان.
 
- يوفر في الاستهلاك ولا يحتاج لزيوت محركات أو فلاتر .
 
- لا يحتاج لصيانة دورية كما في السيارات الأخرى .
 
- به مفاتيح يتم الضغط عليها لإنظار السائق وقت النزول.
 
- به مخارج usb سيتم اضافتها لشحن الموبايل .
 
- يوفر 70% تقريبا من تكاليف استهلاك السولار للأتوبيس العادى .
 
 

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