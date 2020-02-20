مقتل مدرس مصرى على يد عمانى بصلالة.. وسفارتنا بمسقط تتابع الحادث

كتب: أحمد جمعة

تتابع السفارة المصرية فى سلطنة عمان حادث مقتل مدرس مصرى يدعى سيد زكريا فى مدينة صلالة على يد مواطن عمانى.

قال سفير مصر لدى سلطنة عمان محمد غنيم، الخميس، إن السفارة المصرية تتابع منذ اللحظات الأولى حادث مقتل المواطن المصرى، مشيرا إلى وجود مفوضين من السفارة من رموز الجالية المصرية في صلالة متواجدين هناك لمتابعة آخر التطورات.

وأكد السفير المصرى لدى سلطنة عمان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه التقى صباح اليوم الخميس، بالمدعى العام العمانى، مشيرا لوجود تواصل وتنسيق ومتابعة مع السلطات العمانية للحادث بعد إلقاء القبض على الجانى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن من المبكر معرفة التفاصيل والدوافع حول جريمة القتل إلا بعد انتهاء التحقيقات.