سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل مدرس مصرى على يد عمانى بصلالة.. وسفارتنا بمسقط تتابع الحادث

الخميس، 20 فبراير 2020 12:49 م
مقتل مدرس مصرى على يد عمانى بصلالة.. وسفارتنا بمسقط تتابع الحادث السفير محمد غنيم
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع السفارة المصرية فى سلطنة عمان حادث مقتل مدرس مصرى يدعى سيد زكريا فى مدينة صلالة على يد مواطن عمانى.

 

قال سفير مصر لدى سلطنة عمان محمد غنيم، الخميس، إن السفارة المصرية تتابع منذ اللحظات الأولى حادث مقتل المواطن المصرى، مشيرا إلى وجود مفوضين من السفارة من رموز الجالية المصرية في صلالة متواجدين هناك لمتابعة آخر التطورات.

 

وأكد السفير المصرى لدى سلطنة عمان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه التقى صباح اليوم الخميس، بالمدعى العام العمانى، مشيرا لوجود تواصل وتنسيق ومتابعة مع السلطات العمانية للحادث بعد إلقاء القبض على الجانى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن من المبكر معرفة التفاصيل والدوافع حول جريمة القتل إلا بعد انتهاء التحقيقات.

 

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار عمان

سلطنه عمان

مقتل مدرس مصري

اخبار سلطنه عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة: سلطنة عمان تمنح امتيازا للتنقيب عن الغاز إلى توتال وشركة تايلاندية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:06 ص

الكاتب الإماراتى عبد الخالق عبد الله:قطر كانت دائمًا تُغرد خارج السرب..النموذج الخليجي يفقد بعض رونقه بدون التحول الديمقراطى..سلطنة عمان منعزلة وتحاول الحفاظ على خصوصيتها.. وتركيا المستفيدة الوحيدة من الدوحة

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:42 م

سلطنة عمان: خطر اندلاع مواجهة فى مضيق هرمز أكبر من أى مكان آخر بالخليج

الأحد، 16 فبراير 2020 03:31 م

سلطنة عمان تركب كاميرات لمراقبة السماء ورصد النيازك فور دخولها أجواء البلاد

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة