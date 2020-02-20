سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مظاهرة نسائية فى النجف لتأكيد دورهن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية

الخميس، 20 فبراير 2020 06:01 ص
مظاهرة نسائية فى النجف لتأكيد دورهن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية مظاهرات العراق-صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرجت مئات العراقيات ، أمس الأربعاء ، في تظاهرة نسوية هي الأولى في محافظة النجف جنوبي العراق، للدفاع عن دورهن وتأكيد حقوقهن بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة والمطالبة بالإصلاحات السياسية. وفقا لوكالة روسيا اليوم.وسارت التظاهرة التي شاركت فيها أستاذات جامعيات وطالبات وربات بيوت، على طريق يمتد حوالى كيلومتر، وصولا إلى ساحة الاحتجاج الرئيسية قرب مبنى مجلس محافظة النجف.

وتقدمت التظاهرة دورية للشرطة وانتشر شبان على جانبي الطريق وقاموا بتوزيع مياه الشرب على المتظاهرات.

وحملت المتظاهرات لافتات كتب على إحداها: "ولدت عراقية لأصبح ثائرة"، و"لا صوت يعلو فوق صوت النساء" كما تعالت هتافات بينها "لا أمريكا ولا إيران بغداد هي العنوان".

وتأتي التظاهرة بعد دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، لعدم الاختلاط بين الجنسين في أماكن الاعتصام.

وخرجت مئات العراقيات منتصف شهر فبراير الحالي، في تظاهرة وسط بغداد دفاعا عن دور المرأة في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، بعد تلك الدعوة.

ويطالب المحتجون بالإضافة إلى محاربة الفساد بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.

 

 


العراق

النجف

مظاهرات العراق

مظاهرة نسائية

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

لماذا تحرك "ماكرون" لمواجهة نشاط الإخوان فى فرنسا خلال الفترة الراهنة؟

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة