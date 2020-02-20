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مصدر قضائى: لبنان يتقصى بيع بنوك محلية سندات دولية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:43 ص
مصدر قضائى: لبنان يتقصى بيع بنوك محلية سندات دولية بنك لبنانى
رويترز ووكالات الأنباء

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قال مصدر قضائي لبنانى ، أمس الأربعاء ، إن لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور.وقال المصدر إن السلطات "تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا"، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة للقانون.يكابد لبنان المثقل بالديون أزمة مالية حادة، بينما تتعرض الحكومة لضغوط متصاعدة للبت في مدفوعاتها، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

وقال المصدر القضائي ، إن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من أوراق مارس ، إلى أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.

وامتنعت أشمور التي مقرها لندن عن التعليق بشأن مركزها في لبنان.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال أمس ، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل إزاء استحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قال اتحاد مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض على إعادة جدولة للدين.

تصريحات بري هي الأولى لمسؤول كبير يدعو فيها إلى إعادة الهيكلة وتأتي عشية محادثات بين لبنان وخبراء من صندوق النقد الدولي.

تحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدين السيادي، بما يشمل سندات دولية قيمتها 14 مليار دولار.

وهوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم 17 سنتا في الدولار اليوم، في أسوأ أداء يومي لها على الإطلاق.

ويواجه البلد استحقاقات دين بالعملة الصعبة حجمها الإجمالي 2.5 مليار دولار هذا العام.

وقال مصدر قضائي آخر إنه بناء على طلب من وزير العدل، طلب النائب العام من البنك المركزي تقديم تفاصيل عن مبيعات السندات الدولية في الفترة الأخيرة.

 

 


لبنان

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سندات دولية

البنك المركزى اللبنانى

لندن

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