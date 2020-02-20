مسؤول إسبانى: التعاون بين مينائى طنجة وفالينسيا يقرب بين إفريقيا وأوروبا

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أكد رئيس الحكومة المحلية لإقليم (فالنسيا) الإسباني إكسيمو بيغ إفرير، أمس الأربعاء ، أن تعزيز التعاون بين ميناء طنجة المتوسط وميناء فالينسيا سيساهم في التقريب بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وقال إكسيمو بيغ إفرير، خلال زيارة لميناء طنجة المتوسط رفقة وفد من رجال الأعمال ومن سلطلت ميناء فالينسيا، إن "العمل الذي تم القيام به في شمال المغرب يبعث على الإعجاب، ومكن من ضمان مكانة كبيرة لميناء طنجة المتوسط في حوض البحر المتوسط والعالم، كما أصبح أكبر ميناء بإفريقيا"، مضيفا "نرغب في تعزيز التعاون والعمل مع ميناء طنجة المتوسط الذي يعد ثمرة رؤية مغربية متوجهة نحو المستقبل".

وأضاف رئيس الحكومة المحلية لإقليم فالينسيا "من منطلق الإرادة الدائمة في التعاون والتقاسم، أعتقد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون" ، مشيرا إلى أننا "ننتظر زيارة مسؤولي ميناء طنجة المتوسط إلى فالينسيا وبلورة اتفاقية تعاون بين الميناءين ستساهم في التقريب بين القارتين عبر البحر المتوسط".