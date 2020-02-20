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محللة سياسية: توتر فى مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

الخميس، 20 فبراير 2020 04:44 م
محللة سياسية: توتر فى مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
كتبت: هناء أبو العز

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من المستحيل التنبؤ بمستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن سياسة تركيا الداخلية والخارجية ونتائج الانتخابات الأمريكية ستكون حاسمة، حسب تحليل للأستاذة الجامعية التركية سينيم أيدين دوزجيت.
 
كتبت أيدين دوزجيت، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة سابانشي يوم الأربعاء في مقال لـ موقع بريسبكتيف، وهو موقع إلكتروني متخصص في العلاقات الدولية لتركيا: "نظرا لأن منظور عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي قد اختفى على المدى القصير بسبب الديناميات الداخلية لتركيا، فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تستمر إلا في عدد قليل من مجالات السياسة المحدودة".
 
وحسب المحللة السياسية، لا يزال الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي واتفاق عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا مجالين رئيسيين يحددان العلاقات، لكن هذه القيود تزيد أيضا من نقاط الضعف في العلاقات حيث يؤجل الاتحاد الأوروبي تحديث الاتحاد الجمركي بسبب تراجع تركيا عن حقوق الإنسان. وأضافت إن تركيا تهدد بفتح حدودها والسماح للاجئين بالتدفق إلى أوروبا كلما كانت هناك توترات بشأن قضايا أخرى.
 
وقالت أيدين دوزجيت، إنه في الوقت الذي تركز فيه تركيا على قضايا السياسة الأخرى، مثل التحركات لاستغلال احتياطيات الغاز الغنية في شرق البحر المتوسط ، تضعف العلاقات المؤسسية بين تركيا والكتلة الأوروبية. وقالت إن أنقرة تمنح الأولوية للعلاقات الثنائية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي المنفصلين.
 
كما أشارت إلى أنه قد يتم الضغط على أوروبا لإجراء تغييرات على سياساتها الدفاعية والأمنية إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر، لأن لدى ترامب تحفظات على التحالف عبر المحيط الأطلسي، وخاصة حول الناتو. بالتالي إذا حاول أعضاء الاتحاد الأوروبي إنشاء مؤسسة أكثر استقلالية ومقرها أوروبا خارج إطار الناتو في المستقبل القريب، فقد تجد تركيا نفسها معزولة أكثر عن الغرب طالما أنها لا تتخذ خطوات لإصلاح العلاقات مع الكتلة.
 

تركيا

أوروبا

العلاقات بين أوروبا وتركيا

الاتحاد الاوروبى

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