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الخميس، 20 فبراير 2020 03:52 م
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كوريا الجنوبية تبحث مع الصين سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد

الخميس، 20 فبراير 2020 03:27 م
كوريا الجنوبية تبحث مع الصين سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد رئيس كوريا الجنوبية
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 بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جي يينج، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدول المجاورة لهما في سبيل مكافحة فيروس (كورونا) المستجد. 
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الجانبين اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على تبادل الخبرات الطبية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الوثيقة بين السلطات في سول وبكين. 
وقدم مون تعازيه إلى نظيره الصيني في ضحايا فيروس (كورونا)، معربًا عن أمله في أن تتخطى الصين تلك الأزمة بفضل وحدة شعبها.. مطالبًا بتقديم الدعم المستمر لمواطني كوريا الجنوبية من العاملين في الصين. 
من جهته.. قدم الرئيس الصيني شكره إلى كوريا الجنوبية في دعمها لبلاده، معربًا عن مدى تأثره بخطاب نظيره الكوري الجنوبي، الذي أكد فيه أن معاناة الصين هي معاناة لكوريا الجنوبية. 
وشدد الجانبان على ضرورة استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، مؤكدين أهمية إصلاح العلاقات بين الطرفين فيما يخص ملف نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.. مؤكدين أن تعزيز التعاون الثنائي بين الكوريتين قد يسهل من عملية التفاوض بين واشنطن وبيونج يانج. 

شي جي يينج

الصين

كوريا الجنوبية

كورونا

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