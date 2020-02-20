كلاب إنقاذ تخرج ضحايا دفنوا في انهيار جليدي بجال الألب في فرنسا.. فيديو

كتب محمد شعلان

في انهيار جليدي بجبال الألب في فرنسا، أطلقت فرق الإنقاذ مجموعة من كلاب الإنقاذ إلى موقع الانهيار وقامت بالتنقيب عن أماكن الأشخاص الذين قد يكونوا دفنوا تحت الثلج المنهار وبعد ابلاغ أماكنهم من قبل ذويهم، وعرضت قناة روسيا اليوم فيديو للحظة انزال طائرة هليكوبتر لبعض رجال الإنقاذ ومعهم كلاب مدربة للبحث عن أماكن المفقودين، وقامت الكلاب بالتنقيب وأخرجت بعض الضحايا قبل وفاتهم تحت الانهيار الجليدى.

في وقت سابق، عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يظهر لحظة انفصال جبل جليدي هائل في أنتاركتيكا، وسجل علماء الخدمة البريطانية في القطب الجنوبي لحظة الانفصال والانهيار الجليدي طوله 40 مترا عن الجرف الجليدي في القارة المتجمدة الجنوبية "أنتاركتيكا".

وحسب العلماء فإن الجبل الجليدى الفاصل يبلغ وزنه عدة أطنان، كما تسبب انهياره الذي استمر عدة دقائق وامتد على طول 800 كيلومتر عبر الجرف الجليدي، بظهور موجات هائلة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أعلنت اليوم الجمعة، أن القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت القراءة 3 .18 درجة لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقا وهو 5 .17 درجة فى عام 2015.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - فى تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة - أنه تم تسجيل القراءة فى شمال القارة ويعتبر هذا الرقم غير طبيعى حتى خلال شهور الصيف الحارة فى الوقت الراهن فى الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية.

وقالت نوليس "إن محطة الأبحاث الأرجنتينية إسبيرانزا التى تقع على الطرف الشمالى للقارة القطبية الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا 3ر18 درجة، وهو ليس رقمًا تقترن به أنتاركتيكا عادة حتى فى فصل الصيف، وهذا يفوق الرقم القياسى السابق البالغ 5 .17 درجة والذى كان قد تم تسجيله فى عام 2015".