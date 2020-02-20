سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الأمن السودانية تتصدى لاحتجاج بشأن ضباط مستبعدين من الخدمة

الخميس، 20 فبراير 2020 11:00 م
قوات الأمن السودانية تتصدى لاحتجاج بشأن ضباط مستبعدين من الخدمة مظاهرات السودان
الخرطوم (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال شهود إن قوات الأمن السودانية، استخدمت قنابل الغاز والعصى لتفريق آلاف المحتجين الذى احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم فى الأسبوع الماضى لرفضهم التصدى لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير.

 

وقال محتجون إن الاشتباكات كانت الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكرى وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة فى أغسطس الماضي.

 

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة فى بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا فى الاشتباكات، وأوضحت اللجنة أن كثيرا منهم أصيبوا بقنابل الغاز بينما قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي.

 

وأضافت اللجنة أن أحد المصابين تلقى عيارا ناريا وأصيب آخر برصاصة مطاطية، ولم ترد أى تقارير أخرى حتى الآن عن إطلاق أعيرة حية.

 

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذى دعا للاحتجاج وكان عضوا أساسيا فى تحالف المعارضة الذى أبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.

 

وقال التجمع مخاطبا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فى بيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لسلطاته التى خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمى لهذه الثورة المجيدة".

 

وكان التجمع ذكر فى بيان فى وقت سابق الخميس أنه ينبغى إعادة كل ضباط الجيش والجنود إلى أعمالهم بعد استبعادهم من الخدمة بشكل تعسفي، وقال التجمع فى بيانه "من انحاز لثورة شعبه وحماه جدير بالاحتفاء والترقية والتقديم لمواقع القيادة".

 

 


قوات الأمن السودانية

السودان

مظاهرات السودان

احتجاج السودان

الجيش السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى معتقلى مظاهرات السودان يتقدمون بشكوى لمفوضية حقوق الإنسان

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013 04:15 ص

وزارة العدل السودانية: ارتفاع ضحايا مظاهرات السودان لـ 84 قتيلاً

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2013 09:29 ص

والى الخرطوم: عدد قتلى مظاهرات السودان ما بين 60 إلى 70 قتيلا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2013 11:38 م

مسئول بالحزب الحاكم: مظاهرات السودان نفذها أصحاب أجندة خفية

الإثنين، 30 سبتمبر 2013 06:24 م

بدء التحقيق مع المتهمين فى أعمال الشغب خلال مظاهرات السودان

الإثنين، 30 سبتمبر 2013 12:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة