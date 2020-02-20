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فيديو.. احتفالات الزملكاوية بالفوز بكأس السوبر على حساب الأهلى بالمحلة

الخميس، 20 فبراير 2020 10:24 م
فيديو.. احتفالات الزملكاوية بالفوز بكأس السوبر على حساب الأهلى بالمحلة
الغربية _ مصطفى عادل

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احتفل المئات من مشجعى نادى الزمالك بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالفوز الذى حققه بطل السوبر الأفريقى على النادى الأهلى بكأس السوبر المصرى لعام2018/2019  بضربات الترجيح ورفع مشجعى الزمالك أعلام النادى مرددين هتافات وأغانى نادى الزمالك.

وتشهد شوارع محافظة الغربية انتشار أمنى مكثف فى جميع مدن المحافظة قبل إنطلاق المباراة، لتأمين أحتفالات الفريق الفائز بإشراف اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، على معلول،  ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من  محمد أبو جبل،  حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.


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