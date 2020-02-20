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فى عيده.. تعرف على "ميخائيل".. ملاك الأقباط الحارس × 5 معلومات

الخميس، 20 فبراير 2020 05:19 م
فى عيده.. تعرف على "ميخائيل".. ملاك الأقباط الحارس × 5 معلومات "ميخائيل".. ملاك الأقباط الحارس
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الخميس بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، الذى يلقب برئيس جند الرب والملاك الحارس، وفى النقاط التالية أبرز معلومات عنه.

1- يحتل الملاك ميخائيل مكانة متميزة لدى المسيحيين فى جميع أنحاء العالم ومن ثم يعتبر اسمه بلغات عديدة من أكثر الأسماء المسيحية انتشارًا، بالعبرية: "ميخائيل"، وباللغة الإنجليزية: "مايكل "، وباللغة الفرنسية: "ميشيل"، وباللغة العربية: "ملاك" أو "عبد الملاك".

2- وفى أيقونة الملاك ميخائيل الشهيرة بالكنائس، يظهر وهو يلبس ملابس الجندية باعتباره رئيس جند الرب، وفي يده حربه يطعن الشيطان الذي يظهر كتنين، حسبما سطر كاتب سفر الرؤيا: «ونَشِبَت حَربٌ في السَّماء، فإِنَّ ميخائيلَ ومَلائِكَتَه حارَبوا التِّنِّين، وحارَبَ التِّنِّينُ ومَلائِكَتُه، فلَم يَقوَ علَيهم، ولا بَقِى لَهم مَكانٌ فى السَّماء فأُلقِيَ التِّنِّينُ الكَبير، الحَيَّة القَديمة، ذاكَ الَّذي يُقالُ لَه إِبْليسُ والشَّيطان، مُضَلِّلُ المَعْمورِ كُلِّه، أُلقِى إِلى الأَرضِ وأُلقِى معَه مَلائِكَتُه.

3- الكنيسة القبطية تعتقد أن الملاك ميخائيل هو ملاك القيامة، وتذكره في قسمة عيد القيامة: «… رئيس الملائكة ميخائيل نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر. وبشّر النسوة حاملات الطيب قائلا: المسيح قام من بين الأموات، بالموت داس الموت. والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية .

4- كما هو معروف في التقليد الأصيل للأديرة أن يُدشنوا مذبحًا باسم الملاك ميخائيل في أعلى حصن الدير باعتباره الملاك الحارس للدير، وهناك كنائس كثيرة تحمل اسمه.

5- تحتفل الكنيسة القبطية المجيدة بإقامة تذكاراً لرئيس الملائكة ميخائيل فى اليوم الثانى عشر من كل شهر قبطى بالإضافة إلى أعياده السنوية وهى عيد 12 هاتور ويوافق شهر نوفمبر، وعيد 12 بؤونة ويوافق شهر يونيو وهو عيد ارتبط ببدء الفيضان.

 


الملاك ميخائيل

عيد الملاك ميخائيل

الأقباط والملاك ميخائيل

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