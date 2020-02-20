وأضاف أن القوات التركية تمركزت في أعلى قمة النبي أيوب الاستراتيجية التى تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي، كما أنشأت نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على ذات الطريق المعروف بـ "M4"، ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 39.

 