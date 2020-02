"فرحة الأم" مصابة بكورونا تزور رضيعها بعد 3 أيام من ولادته بالصين.. فيديو

في مشهد مؤثر، سمحت مستشفى في إحدى المدن في شرق الصين لمريضة مصابة بفيروس كورونا بزيارة مولودها الرضيع الذي وضعته قبل ثلاثة أيام وتم حجزه بعيدة عنها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية فيديو اللقاء الأول بين الأم ورضيعها وبينهما حاجز زجاجي منعا لنقل العدوى، كما قامت المستشفى بتصوير فيديو للرضيع ونقله إلى الأم المصابة بالفيروس القاتل في محاولة لرفع الروح المعنوية لها خلال رحلة علاجها.

A mother's joy: A novel #coronavirus patient visits her baby girl three days after she gave birth pic.twitter.com/idwDf94U3U