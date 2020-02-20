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ضبط 571 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المنيا

الخميس، 20 فبراير 2020 12:33 م
ضبط 571 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المنيا حمله على الاسواق - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات

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تواصل مديرية الطب البيطرى بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والقضاء على الغش والتدليس والحد من انتشار ظاهرة ذبح اللحوم خارج المجازر، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، انه تم خلال الحملات التفتيشية على مراكز المحافظة، تحرير 5 مخالفات بمراكز (المنيا – ملوى – سمالوط) بإجمالى 571 كجم لحوم منها 483 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط 23 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم سحب عينات لـ 6.5 كجم لحوم لفحصها بالمعامل التحاليل بمديرية الطب البيطرى للتأكد من صلاحيتها.

وأكد مدير الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض، وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجارى حرصا على الصالح العام.

وكانت أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا اليوم الخميس عن إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ملوى قبل تداولها وبيعها للمواطنين بالأسواق، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة، نظمتها المديرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية إدارة التموين بالمركز، ومباحث التموين، والصحة، والجهات المعنية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه بالمتاجرة بصحة المواطنين.

وأوضح اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم خلال الحملة ضبط ومصادرة احدى رؤوس الماشية ،تزن 350 كجم، حيث تبين بالكشف عليها انها مصابة بمرض السُل، وقرر اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ عليها وإعدامها بمعرفة الجهات المختصة.


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