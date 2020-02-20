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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طلمبات طفايات الحريق مقلدة بالمرج ..صور

الخميس، 20 فبراير 2020 01:41 م
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طلمبات طفايات الحريق مقلدة بالمرج ..صور طلمبات طفايات الحريق مقلدة بالمرج
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طلمبات طفايات الحريق مقلدة بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

انواع للطفايات
انواع للطفايات

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن ضباط  مباحث إدارة التموين، من ضبط كلا من "أ.ط" ، 28 سنة، مسئول عن مصنع لتجميع ماكينات إطفاء الحريق الاتوماتيك كائنة بدائرة قسم المرج ، و"ه.س"،  43 سنة،  مسئول بذات المصنع لإدارتهما المصنع بدون ترخيص وقيامهما بصيانة الطلمبات الخاصة بطفايات الحريق وإعادة بيعها كمنتج وارد من دولة الإمارات ، ووضع علامات تجارية مقلدة تحت اسم (سيفكو)، غاشين بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

طفايات حريق
طفايات حريق

وعثر بداخل المصنع على" 27 طلمبة مياه، 7 موتور مياه، 35 قاعدة حديدية، 5  موتور ديزل لنظام الإطفاء منها 2 موتور منتج نهائي كامل الأجزاء، ورشة حدادة كاملة بمعداتها وأدواتها، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها )، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

طفايات للحريق
طفايات للحريق

 

علامات تجارية
علامات تجارية

 

علامات للطفايات
علامات للطفايات

 

ماركات
ماركات

 

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مصنع طفايات
مصنع طفايات

 

مصنع غير مرخص
مصنع غير مرخص

 

 


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