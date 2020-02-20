ضبط عصابة من السيدات تسرق رواد البنوك فى قها

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاث سيدات، أثناء قيامهن بسرقة مبلغ مالى بحوزة ربة منزل أثناء خروجها من البنك بدائرة مركز قها، وتم ضبطهن وبحوزتهن المبلغ المالي هو 17 ألف جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة قها، مفاده أنه أثناء قيام ضباط المباحث ولقوة المرافقة بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تناهي الي سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات امام فرع البنك الأهلي بشارع القناطر - دائرة القسم.

وبالفحص أمكن ضبط كل من:- "ر.م" 35سنه، و"ف.ا" ربه منزل ،38سنه،و"ف.ا"ربه منزل ،وجمعيهم مقيمين دائرة قسم أول بنها حال قيامهن بسرقة المدعوة " ن ن س" 27 سنه، موظفة ومقيمة دائرة مركز القناطر الخيرية اثناء تواجدها امام باب الفرع عقب قيامها بسحب مبلغ مالي ،حيث ادعت الثالثة شعورها بحالة إعياء وسقوطها علي الأرض أمام الاخيرة وأثناء قيامها بمحاولة إسعافها قامت المتهمة الأولى بمغافلتها والاستيلاء منها على مبلغ مالي 17000 جنية من داخل حقيبة اليد خاصتها إلا أن المجني عليها انتبهت لذلك وقامت بالاستغاثة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وتم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بحوزة الأولى.

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه وضبط اثنبن من الأشقاء أثناء محاولتهم سرقة مخزن أدوية بدون ترخيص تم ضبطه وأصدرت النيابة العامة قرارها بالتحفظ على المخزن بالمضبوطات وتعيين حراسة من رجال الشرطة، وأثناء السرقة شعر رجال الحراسة بهم فقاموا بالقفز على العمارة المجاورة مما أدى إلى وفاة أحدهم وضبط اثنين من المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغا من رجال الشرطة المعنيين حراسة على مخزن أدوية غير مرخص بدائرة المركز وصدر قرار النيابة العامة بالتحفظ على المخزن وما به من أدوية، كما صدر حكم بالحبس والغرامة والمصادرة ضد صاحب المخزن.

فقام صاحب المخزن بالاتفاق مع ثلاثة أشقاء بسرقة الأدوية الموجودة بالمخزن، واثناء قيامهم بسرقة المخزن، شعر بهم رجال الشرطة المعينين حراسة على المخزن، مما جعلهم يقفزون أعلى العمارة المجاورة للمخزن هروبا منهم مما أدى إلى وفاة أحدهم ويدعى "ه.ع" وضبط الآخرين وهما "ض.ع"، وت.ع"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.