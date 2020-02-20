صور.. مظاهرة نسائية أمام الكونجرس الأرجنتينى تدافع عن تقنين الإجهاض

رويترز ووكالات الأنباء

نظم الآلاف من النساء في الأرجنتين، مظاهرات حاشدة أمام الكونجرس الأرجنتينى، رافعين لافتات تطالب بتشريع الإجهاض في البلاد ، داعين البرلمانيين إلى تعديل القانون بأسرع طريقة.



حشد تأييدا لتقنين الإجهاض خارج الكونجرس الأرجنتينى

ورفعت النساء المشاركات في المظاهرة شارات خضراء ترمز لحركة حقوق الإجهاض، مرددين شعارات تطالب بضرورة تقنين الإجهاض



يتم عرض صورة الشريط الأخضر على جانب الكونجرس الأرجنتينى

وفي الأرجنتين ، يُسمح بالإجهاض فقط في حالة اغتصاب الأم أو تعرضها لخطر الحياة ، وغالباً ما يتم إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية في ظروف صحية سيئة أو في عيادات خاصة للمغريات.