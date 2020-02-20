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صور.. مظاهرة نسائية أمام الكونجرس الأرجنتينى تدافع عن تقنين الإجهاض

الخميس، 20 فبراير 2020 02:21 ص
صور.. مظاهرة نسائية أمام الكونجرس الأرجنتينى تدافع عن تقنين الإجهاض ناشطات فى الارجنتين تصرخ بشعارات تدافع عن حقوق الإجهاض
رويترز ووكالات الأنباء

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نظم الآلاف من النساء في الأرجنتين، مظاهرات حاشدة أمام الكونجرس الأرجنتينى، رافعين لافتات تطالب بتشريع الإجهاض في البلاد ، داعين البرلمانيين إلى تعديل القانون بأسرع طريقة.

حشد تأييدا لتقنين الإجهاض خارج الكونجرس الأرجنتينى
حشد تأييدا لتقنين الإجهاض خارج الكونجرس الأرجنتينى

 

ورفعت النساء المشاركات في المظاهرة شارات خضراء ترمز لحركة حقوق الإجهاض، مرددين شعارات تطالب بضرورة تقنين الإجهاض

يتم عرض صورة الشريط الأخضر على جانب الكونجرس الأرجنتينى
يتم عرض صورة الشريط الأخضر على جانب الكونجرس الأرجنتينى

 

وفي الأرجنتين ، يُسمح بالإجهاض فقط في حالة اغتصاب الأم أو تعرضها لخطر الحياة ، وغالباً ما يتم إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية في ظروف صحية سيئة أو في عيادات خاصة للمغريات.

ناشطات تصرخ بشعارات تدافع عن حقوق الإجهاض
ناشطات تصرخ بشعارات تدافع عن حقوق الإجهاض

 

 

 

 


الارجنتين

الإجهاض

الكونجرس الارجنتينى

اجهاض

اعتصاب

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