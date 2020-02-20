صور.. فحص 1605 مواطنين فى قافلة علاجية فى "شنرا" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية، جنوب بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1605 مواطنا فى تخصصات متنوعة، وذلك برعاية من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، و بإشراف من الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة والدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان لمديرية الصحة اليوم الخميس إلى أن القافلة المجانية عقدت على مدى يومين بقرية "شنرا" بمركز الفشن، بمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية الذى يضم دكتور هايدى محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة بالمديرية و كـلا من محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال المسئول المالى والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

و شملت القافلة 11 عيادة، بها 9 تخصصات طبية، وأجرى فنيو معمل القافلة 177 حالة تحليل دم - 26 حالة بمعمل الطفيليات- علاوة على 14 حالة أشعة - 36 موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 29 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، و 6 حالات للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 125 مواطنا ، كما عقد مسؤولو التثقيف الصحى ندوات توعية، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى- السعار - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى ، متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، بحضور 147 سيدة من المترددات على القافلة، كما صرف المرضى العلاج اللازم بالمجان من صيدلية القافلة.

ويتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى برنامج القوافل الطبية التى تنظمها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة بقرى مراكز المحافظة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،إذ تستهدف هذه القوافل الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية الشاملة المجانية بالقرى والمناطق النائية و الأكثر إحتياجا، ويتم تنظيمها ضمن جهود الحكومة.