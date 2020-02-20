صور.. تطعيم مليون و195 ألف طفل بالشرقية ضد شلل الأطفال

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بأن فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، قامت بتطعيم الأطفال بالفئة المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، خلال أيام الحملة والتى أستمرت لمدة 4 أيام متتالية منذ الأحد الماضي، وبلغ إجمالى ما تم تطعيمهم مليون 195 الف 490 طفل، بنسبة تغطية بلغت 103% من الأطفال المستهدفين بالتطعيم وعددهم مليون و160 ألف 219 طفل بالمحافظة، وتم استخدام 65 ألف 278 زجاجة للتطعيم، من خلال 2320 فرقة مدربة، بواقع 1449 فرقة بالريف، و 812 فرقة بالحضر، تم تقسيمهم إلى 1813 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، و 507 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الصحية بالمحافظة .

يذكر أن شلل الأطفال مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبى وهو كفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات من الزمن، وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر فى الأمعاء. وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية فى الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم فى الأطراف. وتؤدى حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة) ويلاقى ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها ، يصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، لا يوجد علاج لشلل الأطفال، ولكن يمكن توقيه ليس إلا ولقاح الشلل الذى يعطى على دفعات متعددة يمكن أن يقى الطفل من شر المرض مدى الحياة.