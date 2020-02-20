صور.. انعقاد المؤتمر السنوى الأول لـ"طب بشرى كفر الشيخ" وتخريج أول دفعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية الطب البشرى بجامعة كفر الشيخ المؤتمر السنوى الأول تحت عنوان "طب كفر الشيخ.. الإنجازات والأهداف المستقبلية" اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة بحضور الدكتور حسن يونس، رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب البشرى بجامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح، وعميد كلية طب المنوفية السابق الدكتور أحمد جمال الدين، والدكتورة سوسن سلام ، و وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ونقيب أطباء كفر الشيخ الدكتور عمرو أبو سمرة وأساتذة من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات.

يهدف المؤتمر الأول للكلية إلى التعريف بالأنشطة العلمية والخدمية التى تقوم بها كلية الطب فى كفر الشيخ، وترأس المؤتمر العلمى الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب ورئيس شرف المؤتمر الدكتور حسن الباتع بحضور عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ونقيب الأطباء. وناقش المؤتمر خلال جلساته العلمية الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى والاكتشاف المبكر وعلاج أورام الكبد وجراحات الحوض والجديد فى جراحات المخ والأعصاب.

ورحب الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب البشرى برئيس الجامعة ونائبا رئيس الجامعة، وعميد الكلية السابق، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وجميع أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعتى طنطا والمنصورة، كما وجه الشكر لإدارة الجامعة، ونائبا رئيس الجامعة السابقين الدكتور على أبو شوشة، والدكتور محمد أبو والى وأمين عام الجامعة السابق عبد الله جاد.

وفى مستهل كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور، للمشاركة في المؤتمر والذى يضم نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية من خلال طرح واستعراض كافة المستجدات الطبية والعلمية المهمة فى تشخيص وعلاج الأمراض ، مقدما الشكر والتقدير للجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر على جهودهم المتميزة فى إعداد المؤتمر،كما وجه الشكر للمتحدثين الرئيسيين والمشاركين والرعاة والضيوف، متمنياً للجميع الاستفادة القصوى من هذا اللقاء المتميز.

كما وجه الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لإدارة الجامعة السابقة على ما قدموه من جهد فى تأسيس كلية الطب البشرى ومستشفياتها ولمسئولى وزارة الصحة بكفر الشيخ، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ووزارة الصحة، وهنأ الحضور بالمؤتمر الأول كما هنأ بتخريج الدفعة الأولى للكلية، للمساهمة فى المنظومة الصحية فى المحافظة تنفيذا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الصحة.

وصرح رئيس الجامعة أن كلية الطب بالجامعة تهدف من تنظيم هذا المؤتمر إلى السعى نحو تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والطبية، وكذلك مستوى كفاءة مقدمى هذه الخدمات من الأطباء والممارسين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين من خلال التواصل، وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديميا وعلاجيا، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه المرضى والعاملين فى مجال الطب.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمى وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة، لإلتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمى للوصول إلى الجديد، كما تحرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر وتنظيم المؤتمرات العلمية التى تهدف إلى مناقشة الجديد فى الأبحاث العلمية، لينعكس ذلك على طلاب الجامعة و خريجيها وطلاب الدراسات العليا، مشيدًا بما تبذله كلية الطب بالجامعة ودورها البارز خصوصا فى خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية بالمحافظة.

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقى والدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور حسن الباتع، عميد الكلية السابق، والدكتورة نسرين صلاح عميد طب المنصورة، والدكتور أحمد جلال، والدكتور رضا بيومى، والدكتور خالد إسماعيل، والدكتور على أبو شوشة والدكتور محمد أبو والى كما تم توزيع شهادات تقدير على أساتذة كلية الطب من الجامعات الأخرى.







جانب من الحضور بالمؤتمر السنوى الأول لطب بشرى كفر الشيخ



جانب من الحضور بالمؤتمر السنوى الأول لطب بشرى كفر الشيخ



جانب من الحضور بالمؤتمر السنوى الأول لطب بشرى كفر الشيخ