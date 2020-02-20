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صور.. العثور على مقر لداعش بسوريا.. يحتوى "سجن التنظيم ووثائقه القضائية"

الخميس، 20 فبراير 2020 03:03 م
صور.. العثور على مقر لداعش بسوريا.. يحتوى "سجن التنظيم ووثائقه القضائية" العثور على مقر لتنظيم داعش الإرهابى
كتب كامل كامل

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ضبطت وحدات من الجيش العربى السورى خلال أعمال تمشيط القرى المحررة فى ريف حلب الشمالى الغربى مقرا لمتزعمى تنظيم داعش الإرهابى والمجموعات المرتبطة به على طريق حلب إعزاز مقابل بلدة كفر حمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش عثرت على مقر ضخم لمتزعمى إرهابيى تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به ضمن بناء المركز التجارى كارفور على طريق حلب إعزاز مقابل بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالى الغربى مبينة أنه تم تحويل جزء من المركز إلى سجن أطلقوا عليه تسمية “الهيئة الشرعية” وضم عدة منفردات وأخرى جماعية.

ولفتت الوكالة السورية  إلى أن المقر يحتوى عدة غرف عثر فيها على وثائق عليها شعارات تنظيمى “جبهة النصرة” و”داعش” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما موضحة أن الإرهابيين قاموا بتحصين أحد الطوابق تحت الأرض بأكياس الرمل والسواتر والدشم خوفا من ضربات الجيش العربى السورى التى أجبرت من بقى منهم حياً على الفرار.

وعثرت وحدات من الجيش فى وقت سابق على مشفى ميدانى للإرهابيين ضمن مدرسة ابن حيان الخاصة فى بلدة حيان بريف حلب الشمالى الغربى وبداخله معدات طبية وإسعافية وأقنعة وألبسة وفلاتر وعدد من الأسرة والأدوية منها قطري.

تواصل الورشات الفنية فى محافظة حلب بسوريا إزالة السواتر الترابية التى خلفتها التنظيمات الإرهابية فى الأحياء الغربية بحلب وفتح الطرقات والشوارع الرئيسية وترحيل الأنقاض والأتربة بهدف تسهيل عودة المواطنين لمنازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" التى رصدت أعمال فتح الطرق الممتدة من دوار قرطبة فى جمعية الزهراء باتجاه دوار الليرمون ومنه باتجاه طريق اعزاز، حيث أوضح مشرف الأعمال سليم بيطار من مديرية الخدمات المركزية بمجلس مدينة حلب أنه وفور تحرير الجيش العربى السورى لأحياء حلب الغربية بدأت الورشات الفنية فى مجلس المدينة وبمؤازرة من شركات محلية متطوعة بأعمال إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع.

ولفت "بيطار" إلى فتح الطريق الممتد من شركة المياه فى حى الزهراء وصولا إلى دوار الليرمون والسماح بمرور الآليات والمواطنين عليه والاستمرار بالعمل على تنظيف الطريق الممتد من دوار الليرمون باتجاه مدينة اعزاز.

 

السجن الذى كان يستخدمه التنظيم
السجن الذى كان يستخدمه التنظيم

 

العثور على مقر لتنظيم داعش بسوريا
العثور على مقر لتنظيم داعش بسوريا

 

المقر الخاص بالتنظيم الارهابى
المقر الخاص بالتنظيم الارهابى

 

المقر الذى عثر عليه الجيش السورى
المقر الذى عثر عليه الجيش السورى

 

المقر الذى عثر عليه
المقر الذى عثر عليه

 

بعض وثائق تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به
بعض وثائق تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به

 

مستندات خاصة بداعش الإرهابى
مستندات خاصة بداعش الإرهابى

 

مقر داعش فى سوريا
مقر داعش فى سوريا

 

وثائق لتنظيم داعش
وثائق لتنظيم داعش

 


سوريا

الجيش السورى

داعش

التنظيمات الإرهابية

حلب

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