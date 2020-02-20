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شرطة بنما تضبط خمسة أطنان من المخدرات على متن سفينة

الخميس، 20 فبراير 2020 08:32 ص
شرطة بنما تضبط خمسة أطنان من المخدرات على متن سفينة تهريب مخدرات - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الخدمة الوطنية للقوات البحرية والجوية أن الشرطة في بنما ضبطت خمسة أطنان من المخدرات يوم الأربعاء على متن سفينة فى شمال غرب البلاد. وألقت الشرطة أيضا القبض على أربعة كولومبيين على متن السفينة المحلية الصنع. ولم ترد أي تفاصيل عن مصدر المواد المخدرة أو وجهتها.

أعلنت السلطات فى بنما مقتل 12 نزيلا وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، خلال اندلاع اشتباكات مسلحة داخل سجن بالعاصمة بنما سيتيوذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الاشتباكات اندلعت فى عنبر يضم عناصر تابعة لإحدى العصابات الإجرامية المحلية، مشيرة إلى أنه عثر على خمسة مسدسات وثلاث بنادق بعد واقعة إطلاق النار.

ويعتقد أنه تم تهريب هذه الأسحلة إلى النزلاء داخل سجن "لا جوييتا" فى العاصمة بنما سيتي.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يصب أى من الحراس أو موظفى السجن خلال هذه المواجهات المسلحة كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات هروب.

 


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