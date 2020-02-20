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الخميس، 20 فبراير 2020 12:58 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء اليابان يحث المواطنين الذين يعانون من أعراض البرد على تجنب الذهاب للعمل

الخميس، 20 فبراير 2020 11:59 ص
رئيس وزراء اليابان يحث المواطنين الذين يعانون من أعراض البرد على تجنب الذهاب للعمل فيروس كورونا
أ ش أ

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نصح رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى المواطنين في أنحاء البلاد بعدم التوجه للعمل أو المدرسة في حالة معاناتهم من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه اليابان الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية.

وقال آبي، في اجتماع اللجنة الحكومة المسئولة عن مواجهة تفشي فيروس "كورونا": إن أول شئ يريد أن يقوم به المواطنون في اليابان هو أن يفكروا في الحصول على عطلة من المدرسة أو العمل في حالة معاناتهم من أي أعراض مثل الحمى .. مشيرا إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعد تحركا إيجابيا لمنع انتشار فيروس كورونا في اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا دفعت العديد من منظمي التجمعات في اليابان لإلغاء خططهم بشأن استضافة هذه الفعاليات.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 600 حالة من بينها أكثر من 500 على متن العبارة السياحية دياموند برينسيس.

 


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