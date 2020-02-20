رئيس نقابة العاملين بوسائل الإعلام: لا نعطى لأعضائنا صفة صحفى أو مذيع

كتب محمد السيد

أكد السيد الشاذلى، رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، أن النقابة لا تعطى لأعضائها صفة صحفى أو مذيع، وأنها لن تتعدى على نقابة الصحفيين، مضيفا أن النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام ليست لها علاقة لا من قريب و لا من بعيد بنقابة الإعلاميين، بل أنها نقابة مهنية مستقلة تم إيداع أوراق تأسيسها وإشهارها واللجان التابعة لها بالقاهرة والمحافظات بوزارة القوى العاملة وأنها أودعت كافة الأوراق اللازمة قانونا للإشهار و التأسيس و أن وزارة القوى العاملة قبلت إيداع أوراق تأسيس و إشهار النقابة العامة للعاملين بوسائل الاعلام .

وأضاف السيد الشاذلى في تصريحات له، أن هناك من يزور بطاقته، ويكتب صفة مستشار إعلامي، وأن النقابة تلاحق هؤلاء، مشيرا إلى أنه يشترط في عضوية النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام أن يكون المتقدم للعضوية حاصلا على مؤهل عالى، متابعا :" سنلاحق أي مزور لكارنيه عضوية النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام و يزور الكارنيه و سنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ".

وكان النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، قد طالب بمواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية بالقطاع الإعلامي للكيانات الوهمية التى تلحق بالأضرار الناجمة للأمن القومى وتؤثر على الإعلام الوطنى بشكل سلبى، جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبد القادر، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكيانات الإعلامية الوهمية بين مطبوعات ومواقع إلكترونية، غير مرخصة، ونقابات مزيفة، موضحا خطورة هذه الكيانات الوهمية على المجتمع حيث تقوم ببث السموم والشائعات، مطالبا بضرورة التصدى لمثل هذه الكيانات التى تستهدف الإضرار بالوطن.

وأشار عبد القادر، إلى ضرورة حضور وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، ورئيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، أمام البرلمان لمناقشتهم فى خطة الدولة لمواجهة المخاطر الكبرى التى تحملها هذه الكيانات الوهمية والتى تظهر أضرارها فيما توجهه من إساءة للإعلام الحقيقى، لافتا إلى أن الكثير من هذه الكيانات غير القانونية، أو ما يطلق عليها "كيانات بير السلم"، استخدمها أصحابها كمنابر للنصب على المواطنين، وهناك ضحايا كثيرين لهذه الكيانات التى تلاعبت بأحلام المواطنين واستولت على أموالهم.

وكشف عبدالقادر، أن مواجهة هذه الظاهرة أمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأجهزة الإعلامية والرقابية، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعى والتثقيف للمواطن ليؤدى دوره فى التصدى لمثل هذه الكيانات التى تدمر المجتمع.