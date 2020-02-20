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رئيس جامعة بنها يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب (صور)

الخميس، 20 فبراير 2020 03:57 م
رئيس جامعة بنها يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب (صور) حفل تنصيب اتحاد الطلاب جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

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شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،احتفالية تنصيب اتحاد طلاب الجامعة والكليات بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ومحمد زكي رئيس اتحاد الطلاب الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وخلال الاحتفالية قدم رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد الطلاب علي ثقة زملائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخمة زملائهم بكليات الجامعة. مشيرا إلي أن اتحاد الطلاب يعتبر المدرسة للقيادات الشابة، ولذلك قامت الجامعة بتشجيعهم وتقديم كافة الدعم لهم، حيث تم إنشاء مركز إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لخدمة طلاب جامعة بنها وطلاب المحافظات المجاورة.

وقال الدكتور السعيد، إن الجامعة بصدد تطوير ملاعب الجامعة من أجل مشاركة أكبر عدد من الطلاب في الانشطة الطلابية بالإضافة الي التنوع في الانشطة في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه دائما علي تواصل مستمر مع اتحاد الطلاب للتعرف علي مشاكل الطلاب والعمل علي حلها، مؤكدا ان ادارة الجامعة خصصت واتس اب لسهولة التواصل مع الطلاب بالاضافة الي تطبيق ابلاكشين للتواصل مع معهم.

من جانبه أكد الدكتور المغربي أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لدعم للأنشطة الطلابية وتسعي إلى أن توفر لها جميع الإمكانيات المتاحة للوصول الي كثيرا من الانجازات في مختلف المسابقات والانشطة الطلابية

واشار نائب رئيس الجامعة الي ان العام الماضي حصل الطلاب علي جوائز ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الذين شاركوا فيها على مستوى الجامعات مؤكدا على ضرورة السعى لتحقيق مزيدا من الانجازات في كافة الانشطة والمسابقات الرياضية.

وقالت الدكتور راندا مصطفي، إن الاتحاد هو قيادة مستقبلية نتعلم منه الكثير منها احترام وتقبل الاخرين والديمقراطية والتعاون والعمل الجماعى مشيرة الي ان قطاع خدمة المجتمع بالجامعة مفتوح دائما للطلبة من أجل تقديم اقتراحاتهم وافكارهم.

وقال الدكتور خالد عيسوي، إن الاتحاد له أنشطة متميزة في كافة المجالات سواء العلمية أو الرياضية أو الأنشطة الطلابية فهو مصنع الرجال والقيادات الشابة بالجامعة

من جانبه أشار رئيس اتحاد الطلاب علي أن الاتحاد هو صورة مصغرة من المجتمع ككل وان الاتحاد يسعي دائما ليكون صوت الطلاب داخل الجامعة وخارجها.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تكريم المهندس أحمد اسلام رئيس إتحاد طلاب الجامعة السابق وتنصيب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بكليات الجامعة وتنصيب أمين وأمين مساعد اللجان العليا وكذلك تنصيب رئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة، كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من قيادات الجامعة ومدير عام رعاية الشباب.

 

 


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