رئيس الحرس الوطنى البحرينى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى

وكالات

استقبل الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملة البحرين، اليوم الخميس، بمكتبه بمعسكر الصخير، محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، بحضور عادل عبد الرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى وأفضال محمود سفير جمهورية باكستان لدى المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، في بداية اللقاء، رحب رئيس الحرس الوطني بزيارة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له لمملكة البحرين بمناسبة تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى، مؤكداً أن العلاقات المشتركة التي تجمع بين البحرين وباكستان تشهد تطوراً وازدهاراً على مختلف الأصعدة، وبما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

بدوره أشاد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تقوية العلاقات الثنائية، وما يقوم به الحرس الوطني البحريني من جهود في تعزيز أفق التعاون وتبادل الخبرات مع الجيش والمؤسسات العسكرية الباكستانية، التي من شأنها رفع مستوى القدرات العسكرية لدى الجانبين لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلدين.

كما شهد اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كانت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، أكدت أن النهج الحكيم للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، أبرز الوجه الحضارى لمملكة البحرين، وجعلها ضمن الدول الرائدة عربيا وإقليميا وعالمياً فى المجالات التنموية المختلفة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشارت رئيسة مجلس النواب على هامش احتفالية ميثاق العمل الوطني التى أقيمت تحت رعاية الملك، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك، جعلت من مملكة البحرين ذات مكانة رائدة ومتقدمة في العديد من المجالات، في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرست مبادئ العدالة والحقوق والمواطنة.

واوضحت أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة العهد والمستقبل، ويشكل العنوان الأول للنهضة الحديثة في مملكة البحرين، والانطلاقة البارزة للمشروع التنموي الكبير، الذى رسخ اللبنات الأساسية للدولة المدنية العصرية.