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خبراء صندوق النقد يلتقون برئيس وزراء لبنان لإسداء المشورة حول الأزنة الاقتصادية

الخميس، 20 فبراير 2020 09:23 ص
خبراء صندوق النقد يلتقون برئيس وزراء لبنان لإسداء المشورة حول الأزنة الاقتصادية صندوق النقد الدولى
رويترز

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قال تلفزيون ال.بي.سي والجديد اللبنانيان إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى برئيس الوزراء حسان دياب اليوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان بين 20 و23 فبراير  للاجتماع بالمسؤولين من أجل بحث التحديات الاقتصادية وتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.

يذكر أن متحدث باسم صندوق النقد الدولى، قال إن لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم فى الوقت الذى يتحرك فيه لدعم اقتصاده. وقال جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولى للصحفيين إن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أى مساعدة مالية.

وقال إنه سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أى قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولى ليس له دور فى ذلك.

وتصارع حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما فى ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس.

 


صندوق النقد الدولى

لبنان

حسان دياب

رئيس الوزراء

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