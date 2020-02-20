توقعات جمهور بني سويف لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ويتوقع محمد صبري طالب بكلية الهندسة فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للزمالك وسيحرزها رمضان صبحي، واجاييه، وافشه من الاهلي، معللا ذلك بقوله اداءالاهلي افضل خلال الفترة الماضية في مباريات الدوري العام، " والمباراة مش محتاجة شد وتعصب الأهلي هيحسمها ".

ويلتقط أطراف الحديث محمد حمدى قائلا: الأهلي سيحسم مباراة السوبر في الشوط الأول بثلاثة أهداف، وذلك لازتفاع مستوى لاعبيه خلال مباريات الدوري وتصدره المسابقة، والمباراة هتنتهي 3/1 وأهداف للأهلي هيسجلهم افشة، السوليا، اجاييه والزمالك هيحرز هدفه الوحيد بن شرقي.

ويرى إسلام ناصر طالب بالمعهد الفني صحي أن مباراة السوبر ستنتهي بفوز الأهلي على الزمالك 3/1 وسيحرزهم أفشه، كهربا، أجاييه مضيفا: بحب الاهلي والزمالك مش في مستوى الاهلي حاليا ومفيش غير بن شرقي اللي مستواه كويس، واتوقع انه يسجل هدف للزمالك النهردة ".

وأشار إبراهيم رجب طالب بكلية الحقوق إلى أن الأهلي سوف يفوز على الزمالك اليوم في مباراة السوبر معربا عن قلقه من النتيجة، وتخوفه من وصول المباراة الي ضربات الجزاء الترجيحية قائلا " الاهلي قوي و إن شاء الله هيفوز حتى لو وصلنا لضربات الجزاء"

ويتوقع عماد احمد عبد الرازق طالب ثانوي، فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف للزمالك لافتا أن جمهور الزمالك في الإمارات أكثر من جمهور الأهلي ولكن ذلك سيعطي دافعا وحماسا ليؤدي الاهلي مباراة قوية ويفوز بكأس السوبر.

وأكد عبدالله ظاظا طالب، أن لديه ثقة وتفاؤل في فوز الاهلي 2/0 وسيحرزهم أفشه والشحات، لأن الاهلي مستواه افضل من الزمالك حاليا مطالبا الجمهور بالتشجيع دون تعصب،

بينما يتوقع احمد سعد، طالب، فوز الأهلي 3/0 عن طريق أفشه، الشحات، السوليا ، وذلك لان لاعبيالاهلي في فورمه عاليه وأداء متميز خاصة في مباريات الدوري العام الذي يتصدره الأهلي

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى .

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ورفض مسؤولو مجلس أبو ظبى وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلى بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .

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