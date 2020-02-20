توفيق أوضاع 7 مراكز شبابية ببورسعيد وفقًا للقانون الجديد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لـ"اليوم السابع " توفيق أوضاع 7 مراكز شبابية وفقًا لتعديل القانون الجديد الخاص بالهيئات الشبابية .

وتابع أن القانون رقم 7 لسنة 2020 الذى يقضى بتعديل أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وأن المادة الرابعة من القانون تؤكد على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون .

وتابع أبو سمرة أن المراكز الــ7 التي سوف تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون واللوائح المنظمة هى مركز شباب بورفؤاد، مركز شباب الاستاد، مركز شباب المدينة، مركز شباب أكتوبر، مركز شباب الزهور، مركز شباب السلام .

وفى سياق آخر أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المرحلة الثانية لمبادرة صيفنا مميز في براعم السباحة ضمن إعداد السباح الصغير لمرحلة البطولة، والتي تقام بالمدينة الرياضية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ هدى صالح المستشار التعليمي للمحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن مبادرة صيفنا مميز سوف تطلق بنسبة 100% فى جميع مدارس المحافظة خلال الصيف القادم بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا فى المدارس التى شهدت إطلاق المبادرة والتي أخرجت مواهب على أعلى مستوى من الإبداع والمهارة والتفوق الرياضي.