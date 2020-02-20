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تكليف سكرتير مساعد القليوبية بتسيير أعمال بنها ونقل رئيس المدينة للديوان العام

الخميس، 20 فبراير 2020 12:49 م
تكليف سكرتير مساعد القليوبية بتسيير أعمال بنها ونقل رئيس المدينة للديوان العام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القرار رقم 168 لسنة 2020 بتكليف اللواءخالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة بتسيير اعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بجانب عمله كسكرتير عام مساعد مع الغاء تسيير اعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر وذلك لحين تعيين رئيس لمدينة بنها.
 
 
كما تضمن القرار تكليف مصيلحى جمال مصيلحى بالعمل نائبا لرئيس مدينة كفر شكر بجانب عمله رئيس للوحدة المحلية بكفر تصفا.
 
 
وأيضا تكليف حمادة السيد عفيفى من العاملين بديوان عام المحافظة بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
 
 
كما أصدر المحافظ القرار رقم 167 لسنة 2020 بالغاء تكليف حمدى سلامه بالقيام باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وكذلك أمان عسر بالعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ويعودان للعمل بديوان عام المحافظة.
 
 
فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بالقليوبية برئاسة المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني والسلالم أمام العمارات بحرم شارع كلية التجارة ببنها، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية ويتضرر منها المواطنون لتعديها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ويقوم أصحابها بإشغالها بالمخالفة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع، وإنتشار المخالفات.
 
وفي هذا السياق أعلنت محافظة القليوبية، أنها لن تسمح بأي مخالفة يتضرر منها المواطن، كما تم توجيه رؤساء المدن باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
 
 
وأكدت المحافظة، ان تم التشديد علي تنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم ولم يتقدموا، أو تقدموا ولم يثبتوا جديتهم.
 
 
 
 

اخبار القليوبية

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