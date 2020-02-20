تكليف رؤساء القرى بدفع 15% من طلبات التقنين واسترداد الأرض من المتقاعسين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه طالب جميع رؤساء القرى بضرورة متابعة آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع نسبة 15% لمن لهم حق التعاقد حسب الكشوف الواردة من المنظومة بالمحافظة وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد، كما تم التشديد على رؤساء القرى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن دفع الرسوم المستحقة لعدم جديتهم في التعامل مع الدولة، وتحرير محضر باسترداد الأرض وما عليه ضمن موجة الإزالات الحالية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر فبراير لاسترداد أراضي الدولة بإسنا.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على نواب المركز بمتابعة المسارات العامة وإزالة كل الإشغالات والمخالفات بالشوارع والقرى، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، من خلال الاستمرار في تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري، ومعاقبة المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، موجهًا برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى يظهر الشارع بالمظهر اللائق، حيث سيقوم بالمتابعة اليومية لكل المصالح الخدمية داخل المركز وقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، مشددًا على أنه من يخفق في عمله سوف تتم محاسبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان، أنه بعد شكاوى المواطنين وجه رجال الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الغاز لرفع الأتربة ناتج الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي أولاً بأول لعدم الإضرار بالمواطنين، وكذلك تمهيد جميع الطرق التي تم حفرها، وشدد على ضرورة عمل الإصلاحات اللازمة لتمهيد الطرق والتواصل مع المواطن، وأكد أنه بعد الانتهاء من أعمال الصرف والغاز الطبيعي وجميع أعمال البنية التحتية سيتم رصف الطرق الرئيسية والداخلية، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وحل مشكلاتهم.