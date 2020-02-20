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الخميس، 20 فبراير 2020 06:56 م
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تحطم مروحية صغيرة فى شرق تايلاند

الخميس، 20 فبراير 2020 06:01 م
تحطم مروحية صغيرة فى شرق تايلاند تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
بانكوك /أ ش أ/

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أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، تحطم طائرة صغيرة بالقرب من قمة جبل فى مقاطعة "رايونج" شرقى البلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية قول مسئول بالشرطة إن الفلاحين القانطين بالمنطقة سمعوا دوى انفجار؛ حيث تبينوا أنها الطائرة المنكوبة ومن ثم أبلغوا السلطات على الفور.

وأضافت الشبكة أن لم يتم التعرف حاليا على هوية من كانوا على متن الطائرة المنكوبة أو الظروف التى أدى إلى سقوطها.

وتتضارب الأنباء حول ما إذا كانت الطائرة المنكوبة هى طائرة ركاب صغيرة الحجم أم مروحية هليكوبتر، إلا أن مروحيات تابعة للجيش التايلاندى كانت قد حلقت فوق موقع الحادث ورجحت إنها مروحية ذات مقعدين.

وتحاول فرق الإنقاذ، المنضم إليها قوات من الجيش والشرطة، إلا العثور على جثامين الضحايا، إلا أن الظلام المعتم يخيم على موقع الحادثة.

 


تحطم مروحية صغيرة

شرق تايلاند

أخبار تايلاند

الشرطة التايلاندية

مقاطعة رايونج

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