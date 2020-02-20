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بسبب كراهية الأجانب.. تسعة قتلى فى حادثى إطلاق النار بألمانيا

الخميس، 20 فبراير 2020 11:25 ص
بسبب كراهية الأجانب.. تسعة قتلى فى حادثى إطلاق النار بألمانيا الشرطة الالمانية
وكالات

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تولت النيابة المختصة فى مكافحة الإرهاب التحقيق فى عمليتى إطلاق نار داميتين أسفرتا عن تسعة قتلى، مساء أمس الأربعاء، قرب فرانكفورت ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب"، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الداخلية فى ولاية هيس الألمانية، صباح الخميس، أن دافع "كراهية الأجانب" كان وراء إطلاق النار فى هاناو.

ووفق مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو فى حين أعلنت الشرطة أنها عثرت على جثة "المنفّذ المحتمل" للجريمة فى شقة مع جثة شخص آخر.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الخميس، أن المسلح كان قد عبَّر عن وجهات نظر يمينية متطرفة فى خطاب اعتراف كتبه قبل أن ينفذ الهجوم.

وأضافت بيلد، دون أن تذكر مصدرها، أن الرجل ترك شريط فيديو يعلن فيه المسؤولية عن الهجوم.

ووفقا لقناة الحرة الأمريكية، قال مدعون عامون ألمان،اليوم، الخميس، إن هناك مؤشرات على أن المسلح الذى نفذ العملية يحمل أفكارا يمينية متطرفة، وأنه أطلق النار على نفسه بعد جريمته فى مقهيى النارجيلة.

وقد قتل تسعة أشخاص ليل الأربعاء فى مدينة هاناو قرب فرانكفورت بوسط ألمانيا، فى عمليتى إطلاق نار، عـُثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة فى منزله، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف الهجومان مقهيين للنارجيلة وتسببا أيضا بجرح العديد من الأشخاص حالة بعضهم خطيرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت السلطات ليلا فى بيان "فى هذه المرحلة يمكننا فقط التأكيد أن ثمانية أشخاص قتلوا". وتوفى شخص صباح الخميس متأثرا بجروحه ما يرفع الحصيلة إلى تسعة قتلى وفق متحدث.

وأعلنت الشرطة فى تغريدة على تويتر "العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة فى منزله فى هاناو، قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أى مؤشر على وجود منفّذين آخرين".


المانيا

فرانكفورت

كره الأجانب

الشرطة الالمانية

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