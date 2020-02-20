بروتوكول تعاون لتحويل 75 بئر مياه من العمل بالسولار إلى الطاقة الشمسية

كتبت أسماء نصار

شهد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى توقيع بروتوكول للتعاون بين الوزارة ومحافظة الوادى الجديد، بخصوص تطوير منظومة الآبار الجوفية من خلال التحول من التشغيل بالسولار إلى التشغيل بالطاقة الشمسية لـ 75 بئراً بهدف المحافظة على الخزانات الجوفية ورفع الإنتاجية الزراعية.



يأتى هذا البروتوكول في إطار خطط الدولة للتنمية المستدامة وما تولية من اهتمام للمحافظة علي الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى تطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالى باستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



ووقعت الوزارة والمحافظة ديسمبر الماضى بروتوكول تعاون مشترك لتركيب منظومة لرصد ومتابعة وتشغيل آبار المياه الجوفية عن بعد عن طريق الحساسات ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة بهدف مراقبة السحب من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.



أشار وزير الرى إلى أنه فى ضوء رغبة محافظة الوادي الجديد متمثلة في (صندوق استصلاح الأراضي) في الاستفادة من خبرة وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ ما يلزم للإشراف على أعمال توريد وتركيب منظومة نظام الرصد والاتصالات (التليمترى) للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة .



يذكر أن البروتوكول يهدف كذلك إلى الاستفادة من خبرات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات فيما يخص ادارة الموارد المائية كماً ونوعاً في ظل امتلاكها للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة والتي يمكن الاستعانة بها لخدمة وزارات وقطاعات عديدة بالدولة، هذا بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة علي أعمال انشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الانظمة.

