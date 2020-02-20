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بدء إجراءات صرف تعويضات نجع أبو عصبة لمواطنى الأقصر

الخميس، 20 فبراير 2020 03:16 م
بدء إجراءات صرف تعويضات نجع أبو عصبة لمواطنى الأقصر فحص مستندات المستحقين للتعويضات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن توافد المواطنين المستحقين بمنطقة نجع أبو عصبة للمرحلة الثانية بالأقصر، لاستكمال المستندات الخاصة بإجراءات صرف التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات للحالات المتبقية طبقا للأوراق والمستندات المستوفاة لكافة الشروط، وذلك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر.

وأكد العميد أيمن الشريف – فى بيان صحفى - عن تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين لافتا إلى أنه سيتم الصرف لجميع التعويضات بعد الإزالة مباشرة، يأتي ذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه كان قد إستكمال مع لجنة التعويضات في اجتماعها آلية صرف التعويضات المقررة للمواطنين عن أملاك الدولة بنجع أبو عصبة بالأقصر، وتم بحث المعوقات ومراجعة صرف التعويضات لباقي المواطنين المستحقين في نجع أبو عصبة للمرحلة الثانية، وأكد الشريف على ضرورة استكمال صرف التعويضات إلى الحالات المتبقية من المرحلة الثانية ، وذلك طبقا للأوراق والمستندات المستوفية لكافة الشروط في مجلس مدينة الأقصر وطبقًا للتعليمات السابقة للصرف، وطالب المسئولين بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات بعد الإزالة مباشرة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذى للمشروع، وفى هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات فى سبيل الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كونه مشروعًا قوميًا سيربط معبدى الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الأصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.

 


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