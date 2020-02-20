انخفاض أسعار الدولار اليوم الخميس بمقدار قرشين أمام الجنيه

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 20-2-2020، في معظم البنوك، في حين شهد انخفاضا طفيفا فى بعض البنوك بمقدار قرشين، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق أمس الأربعاء، وأبرز البنوك الذى شهدت انخفاضا اليوم " بنك أبو ظبى الإسلامي، البنك العربى الأفريقي، بنك عودة، حيث انخفض سعره فى بنك أبو ظبى الإسلامي بمقدار قرشين ليسجل 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع بعد ان كان سعره أمس 15.58جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، فيما انخفض البنك العربى الافريقى بمقدار قرش ليسجل 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع مقابل 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع ، فى حين شهدت باقى البنوك استقرارا فى أسعارها كما كانت أمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.56جنيه للشراء مقابل 15.58 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.66جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.55 جنيه للشراء مقابل 15.56 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.65 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.55 جنيه للشراء مقابل 15.57 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.65جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.57جنيه للشراء.

15.67جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.55جنيه للشراء.

15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.55جنيه للشراء.

15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.55 جنيه للشراء.

15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.57 جنيه للشراء.

15.67جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.