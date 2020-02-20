اليابان تعلن إصابة اثنين من المسئولين بفيروس كورونا

رويترز

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولى الحكومة أصيبا بالعدوى. وذكرت الحكومة أن المتوفيين فى الثمانينيات من العمر .