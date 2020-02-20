اليابان تعلن إصابة اثنين من المسئولين بفيروس كورونا

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولى الحكومة أصيبا بالعدوى. وذكرت الحكومة أن المتوفيين فى الثمانينيات من العمر .
وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي.
وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.
يذكر أن إندونيسيا قررت إجلاء 74 من مواطنيها من السفينة السياحية دايموند برنسيس التي ظهر فيها فيروس كورونا والراسية قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.
وأضاف الوزير للصحفيين أن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهم بحرا أم جوا. وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية أن أربعة اندونيسيين من طاقم السفينة دايموند برنسيس أصيبوا بالفيروس.
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