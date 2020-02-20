الكشف على 1250 مواطن بالمجان بقرية الحلافى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الصحة بسوهاج على مدار يومين قافلة طبية مجانية بقرية الحلافى دائرةمركز طما شمال محافظة سوهاج حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1250 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية، بينها "باطنة، وجلدية، ورمد، وتنظيم أسرة، و نساء، وأسنان، وأطفال"، وتم توافر جميع الأدوية اللازمة.

جاءت القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورعاية من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة.

شارك فى أعمال القافلة والتى قامت بتوفير وصرف 96 نوع دواء الدكتورة سلوى جاد والدكتورة ماريان نشأت والدكتور هانى فايز وعمر يوسف ومصطفى عزبو مدحت ارنستو وسام مصطفى و طه عبدالحميد وعلى جابر .

وتفقد المسئولين بمركز أخميم أعمال القافلة وعددا من قيادات مديرية الصحة وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف المبكر للضغط والسكر و خدمات الأشعة وتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية والعلاج على نفقة الدولة لذوى الأمراض المزمنة.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج دشن أعمال القافلة الطبية التى نظمتها كلية الطب البشرى لخدمة أهالى قرية الكوامل التابعة لمركز سوهاج، يرافقه الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الطبى للمحافظة.

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة تأتى لتحقيق أهداف خطة الجامعة فى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً من القرى والنجوع داخل الإقليم، مضيفاً أن الجامعة حريصة على تنظيم العديد من القوافل الطبية لمد يد العون ومساعدة المجتمع على مدار العام، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة والتوعية بالأمراض المنتشرة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع انه تم توقيع الكشف الطبى على 828 مواطن و صرف العلاج بالمجان للمرضي، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعى التى قد تحتاج الى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور حسان النعمانى عميد الكلية أن القافلة ضمت جميع التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد، صدرية والروماتيزم وغير ذلك من التخصصات، حيث شارك بها 12 طبيبا، إلى جانب 40 طالبا من طلاب الكلية.