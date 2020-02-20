الشرطة الأسبانية تنقذ 6 عمال أجانب من الموت خنقا داخل مصنع لإنتاج السجائر

مدريد أ ش أ

تمكنت السلطات الأسبانية، الخميس، من إنقاذ 6 عمال من موت محقق وذلك بعد قيام زملائهم بتعطيل مولد الهواء الخاص بمصنع سرى لانتاج السجائر اقيم تحت الارض جنوب اسبانيا .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة الأسبانية تمكنت من إنقاذ العمال الستة من الموت اختناقا بعد ضبط مرتكبى الحادث، مشيرة إلى أن العمال يحملون جنسيات أوكرانيا وليتوانيا.

وكشف بيان صادر عن الداخلية الاسبانية أن المصنع - الذى أقيم بشكل غير قانونى أسفل القرية الجبلية - ينتج نحو 3500 سيجارة فى الساعة ولا يمكن دخوله الا من خلال باب سرى وحيد ، مشيرة الى ان مرتكبى الحادث - الذين يحملون الجنسية البريطانية - تركوا زملائهم دون تزويد المولد بالوقود والذى يقوم بامداد العمال بالاوكسجين .

وتمكنت الشرطة بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول " من ضبط اكثر من 153 الف "قاروصة " من السجائر واكثر من 17 طنا من الدخان و320 رطلا من الماريجوانا علاوة على كميات اخرى من الحشيش .