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السياحة: افتتاح مركز تدريب ونادى العاملين بالمجلس الأعلى للآثار قريبا

الخميس، 20 فبراير 2020 11:36 ص
السياحة: افتتاح مركز تدريب ونادى العاملين بالمجلس الأعلى للآثار قريبا مشروع مركز تدريب ونادى العاملين بالمجلس الاعلي للاثار
كتبت آمال رسلان

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تفقد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية آخر تطورات الأعمال الجارية بمشروع مركز تدريب ونادى العاملين بالمجلس الاعلي للاثار والموجود بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
 
وأوضح الدكتور وزيرى، أن العمل بالمشروع يجرى على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإدارى وستقوم الوزارة على الانتهاء من التشطيبات الخاصة به لافتتاحه قريبا.
 
ومن جانبه اضاف العميد هشام سمير، أن النادى يقع على مساحة 5500 متر، ويضم مبنى اجتماعى، وقاعة للحفلات والاجتماعات والمطعم الرئيسى الكبير والمكتبة والتراسات المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاعب وحديقة للأطفال، ومواقف للسيارات.
 
كان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفقد أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بأيدى فريق من مرممى المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان والذى بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة.
 
وأوضح الدكتور وزيرى، أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع اجزاء المسلة، وتركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضى، وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالى 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له. 
 

الاثار

الفسطاط

الأعلى للاثار

السياحة

مصطفي وزيري

اخبار مصرية

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