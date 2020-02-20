طوكيو(أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، اكتشاف حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا، المستجد؛ ما يرفع إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 700 شخص، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحالتين الجديدتين ترفعان عدد حالات الإصابة خارج السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحى بميناء "يوكوهاما" إلى 88 شخصًا.. مشيرة إلى أن المريض الأول (فى الأربعينات من العمر) يقطن بمدينة "سابورو"فى شمال البلاد، فيما يسكن المريض الآخر (فى الستينات من العمر) بمدينة "فوكوكا" في جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، نصح المواطنين في أنحاء البلاد بعدم التوجه للعمل أو المدرسة في حالة معاناتهم من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه اليابان الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية.

وقال آبي، في اجتماع اللجنة الحكومة المسئولة عن مواجهة تفشي فيروس "كورونا": إن أول شئ يريد أن يقوم به المواطنون في اليابان هو أن يفكروا في الحصول على عطلة من المدرسة أو العمل في حالة معاناتهم من أي أعراض مثل الحمى .. مشيرا إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعد تحركا إيجابيا لمنع انتشار فيروس كورونا في اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا دفعت العديد من منظمي التجمعات في اليابان لإلغاء خططهم بشأن استضافة هذه الفعاليات .

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 600 حالة من بينها أكثر من 500 على متن العبارة السياحية دياموند برينسيس.