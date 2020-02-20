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أحكام رادعة في قضايا الرقابة الإدارية..

السجن من 3-7 سنوات لـ22 متهما بتسهيل التسلل عبر الحدود

الخميس، 20 فبراير 2020 11:45 ص
السجن من 3-7 سنوات لـ22 متهما بتسهيل التسلل عبر الحدود الرقابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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خلال عام 2019 رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكون من 22 متهما، بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل التسلل عبر الحدود، لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة، وثائق زواج، وتم العرض على النيابة العامة.
 
وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من أشخاص من 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
 
كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه ، حيث قضت بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 مليون جنية ورد مبلغ 5 مليون جنية والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثانى بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.
 
 
 

الرقابة الإدارية

بيان الرقابة الإدارية

حكم محكمة

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