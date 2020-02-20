الجيش اللبنانى يتصدى لمحتجين حطموا واجهات عدد من البنوك بوسط بيروت

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تصدت قوة من الجيش اللبناني ، لمجموعات من المحتجين قاموا بالاعتداء على فروع عدد من البنوك في شارع المصارف بوسط العاصمة بيروت وتكسير واجهاتها.

وكانت مجموعات حزبية يسارية الانتماء وعناصر مجموعة أخرى مناهضة للقطاع المصرفي اللبناني، نظموا مساء أمس ، الأربعاء ، مسيرة احتجاجية في شارع المصارف، مرددين شعارات وهتافات مناوئة للبنوك والسياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد معتبرين أنها السبب في الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، وأن القيود المصرفية التي تفرضها البنوك لاسيما على حركة السحب والتحويل إلى الخارج تؤذي صغار المودعين والمواطنين البسطاء.

وقامت مجموعة من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية بمهاجمة عدد من فروع البنوك، وحطموا واجهاتها وكذلك ماكينات الصراف الآلي ورش الطلاء على جدران وحوائط فروع تلك البنوك والماكينات الملحقة بها، وحملوا بعض الحواجز الحديدية الموضوعة من قبل القوى الأمنية لتنظيم حركة السير والمرور مستخدمين إياها في تهشيم بعض الواجهات الزجاجية للبنوك.

وسارعت قوة كبيرة من الجيش اللبناني كانت متمركزة على مقربة من شارع المصارف، إلى التدخل الفوري لإيقاف تلك الاعتداءات، مطالبة المشاركين في المسيرة بالحفاظ على سلمية التحرك وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.