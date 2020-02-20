الجيش الأمريكى بإفريقيا يدعو لتضافر الجهود فى مواجهة الارهاب

نواكشوط أ ش أ

أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية الخاصة فى إفريقيا آندرو كولن ، أن ما تحتاجه أمريكا ودول مجموعة الساحل الافريقى الخمس لدحر الإرهاب هو تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل تطهير المنطقة من شبح الإرهاب الذى يعيق التنمية ويهدد الأمن والاستقرار فى منطقة الساحل قبل غيرها.

وقال كولن خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس فى نواكشوط مع السفير الامريكى إن تمرين "فلينتلوك" الجارى حاليا فى موريتانيا أوضح أن النسخة الحالية من هذا التمرين تركز أساسا على الجانبين التكتيكى والعملياتى ومحاكاة العمليات العسكرية والتواصل وتبادل المعلومات بين الجيوش المشاركة فى هذا التمرين والتى ستكتسب خبرات ومهارات جديدة تمكنها من نقل تلك المعارف إلى جيوشها عندما تعود إلى بلدانها بعد نهاية التمرين .

وشكر الناطق باسم القوات الامريكية فى افريقيا باسم بلاده موريتانيا حكومة وشعبا ولجيشها الوطنى على تعاونه الجاد وتخطيطه الجيد وتنظيمه المتقن للنسخة الثانية من تمرين"فلينتلوك"، الذى يشكل بالاضافة إلى نتائجه على الجيوش المشاركة من اربع وثلاثين دولة مكونة من الشراكة القوية التى تجمع البلدين فى كافة المجالات.

ومن جانبه ، أكد ما يكل دودمان سفير الولايات المتحدة فى موريتانيا، أن بلاده تقدر عاليا الخطوات الجادة التى قطعتها موريتانيا على طريق النماء والتقدم وطموحها المشروع لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والرفاه

وجدد اهتمام بلاده بمنطقة الساحل وأمنها وتنميتها، مؤكدا فى هذا الصدد أن منطقة الساحل ليست بمعزل عن العالم وأمنها هو جزء من الأمن العالمى وبالتالى لابد من تضافر جهود الجميع من أجل دحر العدو المشترك المتمثل فى الارهاب وتمكين دول المجموعة من العيش بسلام وأمان ورخاء.