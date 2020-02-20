الجريدة الرسمية تنشر فقد تأمينات الواسطى ببنى سويف قسائم بيضاء من دفتر

بنى سويف أيمن لطفى

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 42 بتاريخ اليوم الخميس 20 فبراير لسنة 2020، مجموعة من القرارات منها فقد مكتب التأمينات الاجتماعية بمركز الواسطى التابع لمنطقة بنى سويف القـسائم البيـضاء مـن رقـم751593 حتـى رقـم 751600 مــن الــدفتر رقــم 751551 حتــى رقــم 751600 مجموعــة رقــم 11، وأكد مكتب التأمينات الاجتماعية بمركز الواسطى في إعلانه بالجريدة الرسمية على أن هذه القـسائم تعتبر ملغـاة وكـل مـن يحـاول اسـتعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية أصدرت إدارة الجمعيات والاتحادات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط القرار رقم قرار رقم 3 لسنة 2020 لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقسم رابع وذلك بعد الاطلاع على القانون والاطلاع على النظام الأساسى للجمعية.

وشمل القرار فى مادته الثانية الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 149 لسنة 2019، والذى ينص على أن تقوم الجمعية بنشر ملخص نظامها الأساسى على الموقع الالكترونى الخاص بها أن تيسر ونشره بجريدة الوقائع الرسمية.

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى .

وجاء فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/12/31، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/5/15 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتى: "تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفر دمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة".

وقررت في مادة أولى تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهوض بخدمات دمرو الخيرية مركز المحلة الكبرى، تعديل مقر الجمعية من كفر دمرو الشارع الرئيسى أمام قهوة البرج والمقر ملك السيد مجاهد الدور الثانى مركز المحلة إلى كفر دمرو مركز المحلة الشارع الرئيسى أمام مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والمقرر ملك محمد محمود الغندور، إضافة نشاط رحلات ترفيهية إلى طلبة وأعضاء الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة.



