التنمر يدفع طفلا لطلب الانتحار وأمه تنهار

وكالات

شاركت أم محطمة، عبر حسابها على فيسبوك، فيديو صادماً لابنها 9 أعوام، يتوسل كى ينتحر، بعد تعرضه للتنمر والترويع فى المدرسة بسب معاناته من داء التقزم.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، صورت الأم ياركا بايلز من بريسبان الأسترالية، ابنها كودان، وهو يبكى فى السيارة فى طريق عودته معها من المدرسة.

وقال الطفل الذى يعانى من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى" لوالدته، أعطني حبلاً أريد قتل نفسى.

وكان كودان قد خدش نفسه بالفعل، قائلاً "أرغب في الموت".

وقالت والدته فى الفيديو المحزن الذى نال أكثر من 3 ملايين مشاهدة، أرغب فى طعن نفسى.. أريد أن يقتلنى أحدهم..

وأكدت في الفيديو إنها تحاول أن تكون قوية قدر الإمكان وألّا تشارك اللحظات المحزنة مع الآخرين، لكن التنمر لم يترك لها خياراً سوى مشاركة قصة ابنها وتأثير التنمر القاتل عليه، بحسب «ذا دايلي مايل» البريطانية.

وأشارت إلى أن الهدف من مشاركتها الفيديو مع الجميع بشكل علنى لرفع الوعى بالتأثير السلبى للتنمر على الأطفال فى المدارس.

وطالبت بضرورة تعريف الأطفال بخطورة التنمر على الآخرين وعدم اللجوء إليه أبداً كي لا نتساءل في النهاية لماذا يقتل الأطفال أنفسهم، مضيفة، ابني يريد الذهاب للمدرسة والحصول على التعليم والمتعة، لكن التنمر يكاد يفتك به.

وانهارت بالدموع فى الفيديو طالبة مساعدة الآخرين والدفع بنصائح تساعدها فى الخروج من مأزق ابنها مع التنمر.

وتلقت الأم الكثير من رسائل ونصائح الدعم من أصدقاء وغرباء، بما فيها فرق رياضية أسترالية.